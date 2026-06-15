В 2025 году ущерб от экономических преступлений в РФ достиг 363,4 млрд рублей

В 2025 году было выявлено 107,2 тыс. преступлений экономической направленности, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Минимальный ущерб по таким делам вырос с 295,7 млрд рублей в 2024 году до 363,4 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия».

«Для обычных граждан это выражается не в абстрактном уголовно-правовом риске, а в потере зарплаты, сокращении, закрытии малого предприятия, задержке выплат, прекращении заказов и снижении устойчивости семейных доходов», – отметили эксперты центра «Аналитика. Бизнес. Право».

К 2024 году реальное лишение свободы по экономическим составам получили 5,5 тыс. лиц, из них бизнесменов – почти 2,2 тыс. человек. По прогнозу аналитиков, в 2025 году показатель может вырасти до 5,64 тыс. лиц, из которых около 2,21 тыс. относятся к предпринимателям и управленцам.

Адвокаты отмечают, что суды стали жестче подходить к назначению наказания в виде реального лишения свободы, особенно по делам, связанным с госзакупками. Бюджет из-за уголовной изоляции предпринимателей теряет около 185,7 млрд рублей в год. Эксперты и юристы указывают, что грань между гражданско-правовым спором и уголовным преступлением зачастую размыта.

Напомним, что одним из самых громких разбирательств за последнее время стало дело против бывших владельцев аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.