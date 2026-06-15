Почему почти 60% молодых ИП закрываются в течение 2,4 лет

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Ведение собственного бизнеса оказалось суровой проверкой на прочность. Согласно совместному исследованию Корпорации МСП, «МСП банка», АСИ и Frank RG, ожидания 59% закрывшихся молодых индивидуальных предпринимателей (ИП) не совпали с реальностью. Средняя «выживаемость» стартапа составляет всего 2,4 года (около 28 месяцев), сообщает газета "Ведомости".
Проблема кроется не в отсутствии стартовых мер поддержки, а в провале на этапе становления и роста.
Главные разочарования начинающих бизнесменов:
- Избыток рутины: Предпринимателям приходится тратить время на операционные задачи вместо стратегического развития (7%), что приводит к выгоранию.
- Сверхусилия: Бизнес требует значительно больше времени и энергии для поддержания жизнеспособности (15%).
- Финансовый барьер: Достижение целей по прибыли и масштабированию дается с огромным трудом (9%).
- Бюрократия: Сложность налогового и бухгалтерского учета оказалась выше ожидаемой (7%).