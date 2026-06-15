Почему почти 60% молодых ИП закрываются в течение 2,4 лет

Ведение собственного бизнеса оказалось суровой проверкой на прочность. Согласно совместному исследованию Корпорации МСП, «МСП банка», АСИ и Frank RG, ожидания 59% закрывшихся молодых индивидуальных предпринимателей (ИП) не совпали с реальностью. Средняя «выживаемость» стартапа составляет всего 2,4 года (около 28 месяцев), сообщает газета "Ведомости".

Проблема кроется не в отсутствии стартовых мер поддержки, а в провале на этапе становления и роста.

Главные разочарования начинающих бизнесменов: