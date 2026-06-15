Работа до упаду: почему 38% россиян регулярно остаются сверхурочно и чаще всего работают бесплатно

Сверхурочная работа стала привычной реальностью для 38% работающих россиян. При этом почти половина из них сталкивается с тем, что дополнительные часы не оплачиваются должным образом или не оформляются официально вовсе. К таким выводам пришел опрос Online Market Intelligence (OMI), в котором приняли участие почти 8 тысяч человек, сообщает газета "Ведомости".
Главные цифры:
- Масштаб: В среднем россияне перерабатывают около 7 часов в неделю, что составляет примерно 30 часов в месяц. Лишь 37% таких случаев оформляются по закону.
- Компенсация: Полную оплату получают только 25% сотрудников, еще 18% — значительную часть. В то же время 36% трудящихся не получают за переработки ничего.
- Разрыв со статистикой: Официальные данные Росстата занижают проблему, так как фиксируют лишь тех, кто работает свыше 40 часов постоянно (около 4% работников). Опросы же показывают, что сталкиваться с переработками приходится большинству, хоть и не всегда на постоянной основе.
Почему это происходит?
Эксперты называют две основные причины: дефицит кадров и корпоративная культура.
- Дефицит кадров: Особенно остро проблема стоит в здравоохранении, образовании, торговле и общепите.
- Юридические тонкости: По закону оплачивается только та работа, которую инициировал работодатель. Задержки «по своей инициативе» компенсацией не подлежат, чем часто пользуются компании.
- Отрасли-лидеры: Чаще всего задерживаются сотрудники розничной торговли (41%) и строительства (39%).