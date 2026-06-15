Основатель Благотворительного фонда Марина Седых удостоена награды Русской православной церкви

Основатель Благотворительного фонда Марина Седых удостоена высокой Патриаршей награды — ордена Русской православной церкви святой равноапостольной княгини Ольги III степени.

Данная награда вручается женщинам за выдающиеся заслуги в церковном, государственном и общественном служении. Кандидатура Марины Седых была представлена к награждению по инициативе Иркутской епархии в знак признания масштабной благотворительной деятельности.

Марина Седых выступила одним из ключевых меценатов проекта по созданию духовно-просветительского центра в селе Анга Качугского района. При ее поддержке было осуществлено строительство храма, создание внутреннего убранства и обеспечение деятельности прихода. Кроме того, основатель Фонда поддержала открытие местной воскресной школы, развитие которой она продолжает курировать в настоящее время.

Важным направлением работы стало сохранение исторического наследия региона. По инициативе Марины Седых были организованы масштабные исследования территории исторической Ильинской церкви в селе Анга (первого каменного храма, действовавшего с 1803 по 1930-е гг.). В ходе работ специалисты расчистили сохранившийся фундамент здания и благоустроили территорию старинного церковного кладбища.

Благотворительный фонд Марины Седых — некоммерческая организация, реализующая с 2014 года социальные инициативы на территориях присутствия Иркутской нефтяной компании (ИНК).

Совместно с ИНК Фонд ведет системную работу по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), малоимущих и многодетных семей, ветеранов войны и труда, пожилых людей. Отдельное внимание уделяется развитию детского спорта, выявлению талантливой молодежи, а также содействию общественным и медицинским организациям региона . Благотворительные программы разрабатываются и реализуются в тесном сотрудничестве с муниципальными администрациями.

В числе ключевых программ Фонда: «Здоровье – детям», «День защиты детей», «Школьный портфель», «С Новым годом!» и «День Победы». За весь период деятельности Фонд направил на помощь жителям Иркутской области свыше 270 миллионов рублей.