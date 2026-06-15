Безопасность данных стала главной причиной отказа бизнеса от внедрения ИИ

Высокие риски в области безопасности и конфиденциальности данных являются главной причиной отказа бизнеса от внедрения искусственного интеллекта, сказано в совместном исследовании УЦСБ и группы компаний «Солар». На втором месте находится нехватка компетенций внутри компании (35%). Об этом пишет газета «Известия».

«Основной причиной отказа являются высокие риски для безопасности и конфиденциальности данных, включая утечки исходного кода и коммерческой информации (42,5%). На втором месте находится нехватка компетенций внутри компании – 35%. Еще 32,5% респондентов указали на отсутствие понятных и экономически обоснованных сценариев применения ИИ в бизнесе», – говорится в исследовании.

Различные нейросетевые модели уже используют порядка 59% компаний. Лишь 3% организаций готовы доверить искусственному интеллекту самостоятельное принятие решений. В 40% компаний нейросети используются для анализа информации и подготовки рекомендаций, а окончательное решение принимает человек.

Ранее стало известно, что 61,6% всех навыков российского рынка труда уже затронуты ИИ – замещаются или трансформируются прямо сейчас. Разброс между профессиями огромен: дворник получает Score 0,04 – его работа практически не поддаётся автоматизации и усугубляется высокой стоимостью роботизации; специалист по документообороту – 0,80 – и становится явным кандидатом на агентизацию в ближайшие 12–18 месяцев.