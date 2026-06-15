«Ниша свободна»: в России впервые за 38 лет начали производить автомобили представительского класса

В России появился новый автомобильный бренд Senat, который возрождает производство машин представительского класса. Генеральный директор компании Андрей Панков в интервью «Ъ» заявил, что у бренда на данный момент нет конкурентов на отечественном рынке.

Последним автомобилем такого класса, выпускавшимся в СССР, была «Чайка». Её производство прекратилось в 1988 году. Бренд Senat заполняет пустующую нишу между люксовым Aurus и массовыми моделями Lada и китайских брендов.

По словам Панкова, премиальные немецкие, японские и корейские бренды ушли с рынка, оставив большой незаполненный сегмент. Senat позиционируется как отечественный автомобиль для чиновников и бизнеса, занимая промежуточное положение между «первым лицом» (Aurus) и массовым сегментом.

«Это уникальная ниша, которая сейчас совершенно свободна», — подчеркнул топ-менеджер.