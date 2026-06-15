Налоговая несправедливость: как новый закон о НДС дискриминирует тысячи предпринимателей на патенте

Торгово-промышленная палата (ТПП) выступила с резкой критикой законопроекта о заморозке порога доходов для освобождения от НДС. По мнению вице-президента ТПП Елены Дыбовой, инициатива, внесенная в Госдуму 9 июня, создает дискриминацию в отношении предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения (ПСН), сообщает Forbes.

В чем суть проблемы?

Законопроект в текущей редакции касается только малого и среднего бизнеса на упрощенной системе (УСН). Предприниматели на патенте остаются за бортом этой льготы.

Последствия: Тысячи добросовестных ИП с годовой выручкой от 12 до 15 млн рублей будут вынуждены либо сокращать обороты, либо переходить на более затратные налоговые режимы, теряя все преимущества патента.

Риски: По мнению экспертов, это может спровоцировать массовый уход бизнеса в «тень» через искусственное дробление и серые схемы.

Удар по бюджетам: Особенно пострадают региональные бюджеты, так как налоги от ПСН зачисляются преимущественно в них.

ТПП настаивает на том, чтобы механизм заморозки порога был распространен и на патентную систему, а также предлагает индексировать порог на уровень реальной инфляции.