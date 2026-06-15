Новости В Ольхонском районе несколько дней горел мусорный полигон Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура взяла на контроль ситуацию с ликвидацией возгорания полигона бытовых отходов в местности Имел-Кутул Ольхонского района Иркутской области. Пожар возник 11 июня 2026 года. «Ольхонский межрайонный природоохранный прокурор Константин Чжен выехал на место возгорания, скоординировал работу эксплуатирующей организации, органов местного самоуправления, контроля (надзора), в том числе МЧС района», – сообщили в надзорном ведомстве. Открытое горение в настоящее время ликвидировано, произведена опашка, ведутся работы по ликвидации тления и пересыпке грунтом. На месте работает специализированная техника. Полигон расположен в 10 км от села Шара-Тогот. Прокурор принял меры реагирования, в том числе по привлечению ответственных должностных лиц к административной ответственности. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры. Возгорание произошло в границах Шара-Тоготского сельского поселения. info4

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