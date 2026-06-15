«Гильотина 2.0» для бизнеса: как власти упростят строительство дата-центров и дорог

Власти готовят масштабное упрощение правил для строительства. Проект по отмене избыточных требований, который уже помог школам и больницам, теперь коснется цифровой и транспортной отраслей. Это значит, что строить дата-центры и дороги станет быстрее и дешевле.

В России готовится масштабная реформа контроля и надзора, которая упростит жизнь строителям цифровой и транспортной инфраструктуры. Проект «Гильотина 2.0» может пополниться двумя новыми направлениями: «Центры обработки данных» (ЦОДы) и «Автодорожная инфраструктура», сообщает "Ъ".

Это следующий этап реформы, стартовавшей в 2019 году. Если первая волна была направлена на отмену устаревших норм, то вторая — на пересмотр избыточных требований при возведении объектов. Ранее этот механизм уже применили к школам, больницам, гостиницам и аэродромам, что позволило сократить сроки и снизить затраты.

Теперь проектный офис Аналитического центра при правительстве при поддержке Минэкономики разрабатывает «дорожные карты» для ЦОДов и дорог. Цель инициативы — сделать процессы строительства и эксплуатации более простыми, быстрыми и дешевыми, стимулируя развитие этих критически важных отраслей.

Ранее стало известно, что инвесторов, строящих ЦОДы, могут обязать самостоятельно финансировать строительство необходимой энергетической инфраструктуры. Как заявил вице-премьер Александр Новак, это делается для того, чтобы избежать перекладывания финансовой нагрузки на других потребителей из-за растущего спроса со стороны IT-сектора. Таким образом, упрощение регуляторики может быть частично нивелировано новыми финансовыми обязательствами для владельцев дата-центров.