«Ветер крепчает. Практики эффективного лидера в эпоху перемен»: Академия бизнеса Марины Седых приглашает на тренинг 11 июля

«Академия бизнеса Марины Седых» приглашает на однодневный тренинг для собственников и управленцев в формате «Лидеры учат лидеров». Он пройдет 11 июля на берегу Байкала в кемпинге «Долина мечтателей» (Листвянка). Участников ждут встречи с настоящими лидерами, успешными предпринимателями и управленцами.

Откроет тренинг сооснователь Иркутской нефтяной компании, основатель и CEO "Академии бизнеса МС" Марина Седых. Она поделится со слушателями собственными методиками развития лидерских качеств и создания корпоративной системы, позволяющей появляться новым лидерам. Ведь именно наличие сотрудников-драйверов на разных управленческих уровнях помогает бизнесу развиваться и масштабироваться существенно быстрее

Победитель конкурса «Лидеры России», стратегический HR-директор, участник топ-50 директоров по персоналу России Алёна Гейт продолжит тему, подробно рассказав о том, как провести диагностику управленческой зрелости, выявить зоны роста в отношении лидера бизнеса и его команды. Она также проведет две деловые игры, посвященные планированию, стратегии, управлению командой и мастер-класс о том, как добиваться влияния и результата на примере реальных карьерных треков.

Победитель конкурса «Лидеры России», директор по финансам и экономике, депутат Законодательного собрания Иркутской области Татьяна Молостова поделится со слушателями своими размышлениями о том, как проявлять лидерство в эпоху турбулентности, учитывая цикличность экономических и политических процессов.

Каждый блок предполагает разбор реальных кейсов и живую дискуссию со спикерами.

Регистрация: https://academiamc.ru/events/lidery_uchat

Подробности на сайте и по телефону: +7 (914) 880-41-36

До встречи на Байкале!

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фото предоставлено компанией

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