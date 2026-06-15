Российский топливный союз опроверг слухи о дефиците бензина в Москве

Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, сообщив, что автомобильные заправочные станции в столице обеспечены топливом. Продажа бензина происходит в штатном режиме.

«Российский топливный союз на фоне сообщений в социальных сетях уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом, и продажа бензина происходит в штатном режиме», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в ряде СМИ появилась информация об ограничениях на отпуск топлива на московских АЗС. Сообщалось, что на заправках «Татнефти» действовали лимиты для физических лиц, а на АЗС «Роснефти» и «Лукойла» также были установлены пределы объема заправки.

Ограничения на продажу бензина марки АИ-95 ввели в Крыму 30 мая. Продажа была ограничена 20 литрами в одни руки один раз в сутки.

«Коммерсант» сообщал о назревающем дефиците на рынке топлива. Так, продажи бензина на бирже 20 мая упали до трехлетнего минимума (21,6 тыс. тонн) из-за ремонта крупных НПЗ и рекордного спроса. Производители вводят ограничения, а независимые АЗС рискуют столкнуться с дефицитом и закрытием. Несмотря на это, цены на заправках пока стабильны. Объём неудовлетворённого спроса на АИ-92 составляет 40,98 тыс. тонн, на АИ-95 — 33,9 тыс. тонн. На рынке отмечается ажиотаж: в Уфе число заявок на покупку АИ-92 достигает 100–200, что требует около 12 тыс. тонн топлива — почти всего дневного объёма продаж этой марки.