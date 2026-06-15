«Индия стала новым государством – источником трудовых мигрантов для России», – Борис Титов

Индия стала новым государством – источником трудовых мигрантов в России, заявил в интервью ТАСС председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Основной страной – источником рабочей силы по-прежнему остается Таджикистан.

«Среди индийцев нет этого нашего "авось". Они, конечно, больше нацелены на результат, их учат выполнять требования. <...> Они отрабатывают больше по контракту, не вступая в дополнительные отношения», – подчеркнул Титов.

По словам спецпредставителя президента, с приезжающими гражданами из стран СНГ проще найти общий язык, и они легче адаптируются ввиду того, что у них «по-прежнему мозги работают так же, как у нас».

Ранее стало известно, что российско-индийские власти ведут переговоры о заключении соглашения, целью которого является защита прав трудовых мигрантов из Индии, работающих в России, и увеличение числа индийских рабочих в последующие годы.