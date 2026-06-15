В Шелехове впервые прошел велопробег в честь первостроителей города и ИркАЗа

12 июня – особенная дата для шелеховчан. Ровно 73 года назад был заложен первый камень на стройке ИркАЗа, а 70 лет назад к строительству подключились комсомольцы из Орла.

В честь этих событий на традиционный митинг собрались уважаемые первостроители, Орловские комсомольцы, ученики 5-й школы, студенты техникума, заводчане и активные горожане.

Кульминацией мероприятия стал масштабный велопробег по улицам города, который организовал молодежный совет шелеховской промплощадки РУСАЛа. К движению присоединились больше 50 человек, включая заводскую молодежь и руководителей предприятия.

Маршрут проходил по значимым историческим местам Шелехова: стартовали от памятника «Верстовой столб» и финишировали на территории ИркАЗа.

– Мы уверены, что велопробег в честь первостроителей города и завода станет новой традицией! И уже в следующем году к нашему движению присоединятся все жители Шелехова, – Валерий Бороноев, руководитель молодежного совета.