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В Севастополе на восьми АЗС открыта свободная продажа топлива

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о начале свободной продажи топлива на восьми заправках сети «АТАН» с 10:00. Жители смогут приобрести бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 Ultra, а также дизельное топливо ДТ Ultra.

«Уважаемые севастопольцы! С 10:00 на 8 заправках "АТАН" будет в СВОБОДНОЙ продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Заправки работают на Качинском и Камышовом шоссе, улицах Хрусталева, Новикова, Столетовском проспекте, Проспекте Победы и в Гончарном. В сети «ТЭС» заправка продолжается только по QR-кодам.

Напомним, что ограничения на продажу бензина марки АИ-95 ввели в Крыму 30 мая. Продажа была ограничена 20 литрами в одни руки один раз в сутки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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