Иркутская область и Сбер продолжат совместные проекты в сфере благоустройства, туризма и внедрения ИИ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с заместителем председателя правления Сбербанка Вячеславом Цыбульниковым. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и наметили новые совместные проекты.

Игорь Кобзев и Вячеслав Цыбульников обсудили сотрудничество с фокусом на внедрении цифровых технологий в социальную сферу, развитии туристической инфраструктуры и благоустройстве общественных пространств Иркутской области.

– Мы высоко ценим вклад Сбера во всестороннее развитие Иркутской области, который способствует повышению экономического потенциала региона и улучшению качества жизни населения. У нас есть ряд перспективных и значимых для развития региона проектов, в которых Сбер мог бы принять участие для ускорения их запуска. Благодарю за сотрудничество и выражаю надежду, что наше взаимодействие будет долгосрочным и эффективным для каждой из сторон, – отметил Игорь Кобзев.

Встреча прошла в Иркутской областной детской клинической больнице, где при поддержке Сбера было открыто первое в России «умное» отделение с интеграцией ИИ-решений в различные этапы оказания медицинской помощи. Также в текущем году в больнице начал работу первый в регионе Центр мониторинга детского здоровья для удалённой диагностики и лечения пациентов. Это специализированное пространство оснащено современным оборудованием для проведения телемедицинских консультаций и анализа данных в сфере педиатрии. Помимо этого, аппаратно-программными комплексами для телемедицинских консультаций оснащено 16 самых отдаленных районных больниц, что открыло врачам районных учреждений возможность дистанционно проводить как плановые, так и экстренные консультации с коллегами из областных центров.

Участники встречи осмотрели обновлённые пространства. Вячеславу Цыбульникову также продемонстрировали роботизированный комплекс. По итогам осмотра стороны наметили планы дальнейшего взаимодействия в сфере здравоохранения.