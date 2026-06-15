В Иркутске большинство работодателей берут на работу своих стажеров

В Иркутске 51% работодателей по итогам стажировок приглашают на работу более половины своих стажеров. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob, опросивший компании и молодых людей до 27 лет, имеющих опыт стажировки. При этом только 27% организаций в городе имеют действующие программы стажировок, еще 32% принимают стажеров без формальной программы.

«Каждая четвертая организация делает оферы только самым способным», – уточняют авторы исследования.

Среди самих стажеров в возрасте 18–27 лет 70% устроились именно в ту компанию, где проходили практику, а 12% отказались от полученного предложения. Только 8% заявили, что работодатель не предлагал им работу. 72% молодых людей рассматривают стажировку как способ получения практического опыта, и лишь 14% – как возможность трудоустроиться в конкретную компанию.