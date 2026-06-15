В Братске парки остались без ночного освещения из-за «тотальной экономии» бюджетных средств

В Братске уличное освещение отключили в парке 5-го микрорайона и на некоторых центральных улицах, в том числе на Крупской. Как сообщил депутат думы Братска Андрей Антоненков, мэрия пояснила, что город перешел в режим «тотальной экономии» средств. В рамках энергосбережения поэтапно отключают декоративное освещение на территориях скверов и пешеходно-парковых зон.

«Согласно решению рабочей группы по оптимизации бюджетных расходов города Братска, на территории города проводятся мероприятия по энергосбережению, в рамках которых осуществляется поэтапное отключение электроснабжения установок декоративного освещения (торшерных светильников), расположенных на территориях скверов и пешеходно-парковых зон города Братска», – говорится в ответе администрации на запрос депутата.

Депутат, в свою очередь, отметил, что пешеходные переходы на улицах должны быть освещены, иначе это приведет к трагедии.

Напомним, что, дефицит бюджета Иркутской области в 2026 году оценивается в 10,5% от доходов, а его объем – около 25,8 млрд рублей. По данным Минфина, объем госдолга региона – 97,3 млрд рублей, из них 61,8 млрд приходится на коммерческие кредиты, а 35,5 млрд – на бюджетные.