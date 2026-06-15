Последний шанс: регистрация на СЕРВИКО Иркутский марафон закрывается в среду

21 июня Иркутск примет одно из самых масштабных летних спортивных событий макрорегиона — VIII СЕРВИКО Иркутский марафон. В этом году у забега новый титульный партнер — транспортно-логистическая компания «Сервико», что обещает вывести организацию на новый уровень.

Регистрация до среды, 17 июня: места заканчиваются

Организаторы VIII Иркутского марафона сообщают , что тысячи слотов уже забронированы — событие обещает стать рекордным по количеству бегунов.

Напомним, в прошлом году регистрация закрылась на отметке 4 212 человек из 4 стран, 21 региона и 78 муниципалитетов РФ.

«Партнерство с компанией „Сервико“ выводит семилетнюю традицию марафона на новый уровень. Участников ждет обновленный фирменный стиль, сервис высочайшего класса и новые возможности для комфортного участия!», – подчеркивают организаторы.

Данные о свободных лотах на 15 июня 2026 года.

«Нам по пути»

По словам генерального директора компании Виктора Захарова, предложение о поддержке стало для них определённой неожиданностью.

«Для нас это было сюрпризом, потому что казалось, что у марафона всё хорошо. Он ярко гремел каждый год. Мы не могли этого не замечать, поскольку даже маршруты дистанций традиционно проходили под окнами нашего офиса в центре города. Решение о поддержке приняли быстро. Посчитали с командой, что будет жаль потерять проект, в котором участвует почти 5 тысяч человек», — рассказал он.

Виктор Захаров подчеркнул важность подобных инициатив:

«Подобные проекты не только украшают наш город и привлекают сотни беговых туристов, но, самое главное, воспитывают здоровое поколение с правильным отношением к своей жизни и родному городу! Уверены, что беговая традиция в Иркутске должна жить и развиваться. В нынешнее время — при поддержке нашей компании. Нам по пути!»

Виктор Захаров, генеральный директор компании "Сервико"

Дистанции для всех

В 2026 году дистанции останутся традиционными:

21 км: Классический маршрут для опытных участников.

10 км: Полноценный маршрут с шикарными видами.

3 км: Для начинающих взрослых и юных бегунов (от 9 лет).

3 км (Скандинавская ходьба): Равные возможности для всех.

1 км: Детский забег для самых юных (от 3 до 8 лет).

Что ждет на финише?

Новые медали: Уникальный дизайн уже готов. На дистанциях 10 и 21 км — большая медаль, на 3 км — малая.

Уникальный дизайн уже готов. На дистанциях 10 и 21 км — большая медаль, на 3 км — малая. Чип-тайминг: Точный результат на длинных дистанциях.

Точный результат на длинных дистанциях. Атмосфера: Мощный звук, зажигательные ведущие, концертная программа и розыгрыш ценных подарков.

«Беговое сообщество получит импульс»

Директор ООО «Марафоны БАМ», руководитель оргкомитета Артем Детышев прокомментировал смену титульного партнера Иркутского марафона и поделился планами на будущее:

«Не совсем так мы планировали этот праздник, но жизнь диктует свои условия. Мы благодарны прошлому титульному партнеру за 7 лет поддержки, что позволило сформировать новую беговую традицию в Иркутске. Считаем исключительно важным фактом, что компания „Сервико“ откликнулась на наше предложение. Это не только даст возможность провести мероприятие в этом году, но и придаст мощный импульс развитию как самого события, так и всего бегового сообщества региона. При поддержке сильной компании, имеющей безусловный авторитет в Иркутской области, мы будем работать над новыми маршрутами, повышать качество события и ставить новые рекорды по количеству участников».

Организаторы также напоминают, что регистрация продолжается. Все подробности о маршрутах, стоимости участия и правилах можно найти в Положении о мероприятии на официальном сайте.

Справка:

Организатор: ООО «Марафоны БАМ»

Генеральный партнер: ООО «Сервико»

Главный информационный партнер: Love Radio Иркутск

При поддержке: администрации г. Иркутска.

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