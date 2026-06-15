Последний шанс: регистрация на СЕРВИКО Иркутский марафон закрывается в среду

21 июня Иркутск примет одно из самых масштабных летних спортивных событий макрорегиона — VIII СЕРВИКО Иркутский марафон. В этом году у забега новый титульный партнер — транспортно-логистическая компания «Сервико», что обещает вывести организацию на новый уровень.
Регистрация до среды, 17 июня: места заканчиваются
Организаторы VIII Иркутского марафона сообщают , что тысячи слотов уже забронированы — событие обещает стать рекордным по количеству бегунов.
Напомним, в прошлом году регистрация закрылась на отметке 4 212 человек из 4 стран, 21 региона и 78 муниципалитетов РФ.
«Партнерство с компанией „Сервико“ выводит семилетнюю традицию марафона на новый уровень. Участников ждет обновленный фирменный стиль, сервис высочайшего класса и новые возможности для комфортного участия!», – подчеркивают организаторы.
«Нам по пути»
По словам генерального директора компании Виктора Захарова, предложение о поддержке стало для них определённой неожиданностью.
«Для нас это было сюрпризом, потому что казалось, что у марафона всё хорошо. Он ярко гремел каждый год. Мы не могли этого не замечать, поскольку даже маршруты дистанций традиционно проходили под окнами нашего офиса в центре города. Решение о поддержке приняли быстро. Посчитали с командой, что будет жаль потерять проект, в котором участвует почти 5 тысяч человек», — рассказал он.
Виктор Захаров подчеркнул важность подобных инициатив:
«Подобные проекты не только украшают наш город и привлекают сотни беговых туристов, но, самое главное, воспитывают здоровое поколение с правильным отношением к своей жизни и родному городу! Уверены, что беговая традиция в Иркутске должна жить и развиваться. В нынешнее время — при поддержке нашей компании. Нам по пути!»
Дистанции для всех
В 2026 году дистанции останутся традиционными:
- 21 км: Классический маршрут для опытных участников.
- 10 км: Полноценный маршрут с шикарными видами.
- 3 км: Для начинающих взрослых и юных бегунов (от 9 лет).
- 3 км (Скандинавская ходьба): Равные возможности для всех.
- 1 км: Детский забег для самых юных (от 3 до 8 лет).
Что ждет на финише?
- Новые медали: Уникальный дизайн уже готов. На дистанциях 10 и 21 км — большая медаль, на 3 км — малая.
- Чип-тайминг: Точный результат на длинных дистанциях.
- Атмосфера: Мощный звук, зажигательные ведущие, концертная программа и розыгрыш ценных подарков.
«Беговое сообщество получит импульс»
Директор ООО «Марафоны БАМ», руководитель оргкомитета Артем Детышев прокомментировал смену титульного партнера Иркутского марафона и поделился планами на будущее:
«Не совсем так мы планировали этот праздник, но жизнь диктует свои условия. Мы благодарны прошлому титульному партнеру за 7 лет поддержки, что позволило сформировать новую беговую традицию в Иркутске. Считаем исключительно важным фактом, что компания „Сервико“ откликнулась на наше предложение. Это не только даст возможность провести мероприятие в этом году, но и придаст мощный импульс развитию как самого события, так и всего бегового сообщества региона. При поддержке сильной компании, имеющей безусловный авторитет в Иркутской области, мы будем работать над новыми маршрутами, повышать качество события и ставить новые рекорды по количеству участников».
Организаторы также напоминают, что регистрация продолжается. Все подробности о маршрутах, стоимости участия и правилах можно найти в Положении о мероприятии на официальном сайте.
Организатор: ООО «Марафоны БАМ»
Генеральный партнер: ООО «Сервико»
Главный информационный партнер: Love Radio Иркутск
При поддержке: администрации г. Иркутска.
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