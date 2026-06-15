Доля годовых вкладов обновила рекорд с 2024 года

Доля годовых вкладов на платформе Финуслуги в мае достигла максимального значения с 2024 года – 7,74%. Это на 3,50 процентного пункта выше показателя апреля и на 1,70 процентного пункта превышает уровень мая прошлого года. При этом лидером предпочтений остаются краткосрочные депозиты сроком на три месяца с долей 53,26%.

«Вкладчики активно фиксируют текущие высокие ставки, удлиняя горизонт размещения в ответ на изменения рыночной конъюнктуры», – отмечается в исследовании.

Полугодовые вклады заняли второе место с долей 29,60%. Совокупная доля депозитов со сроком от одного до шести месяцев составила 90,35% от общего объема, что подтверждает доминирование краткосрочного горизонта инвестирования. Популярность годовых вкладов выросла за месяц в 1,8 раза.