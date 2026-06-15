Иркутская область заняла 21-е место в рейтинге регионов России по социально-экономическому положению

По сравнению с предыдущим годом состав лидирующей и замыкающей групп рейтинга РИА Новости по социально-экономическому положению не претерпел изменений. Как и раньше, верхний полюс рейтинга преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры и регионы сырьевой направленности, а последние строчки – регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.

Первые пять строчек таблицы занимают Москва (1-е место), Санкт-Петербург (2-е место), Республика Татарстан (3-е место), Московская область (4-е место) и Свердловская область (5-е место).

Соседствующие с Иркутской областью (21-е место) занимают следующие места: Красноярский край – 9-е место, Новосибирская область – 19-е место, Республика Бурятия – 72-е место.

Последние пять строк таблицы занимают: Республика Алтай – 81-е место, Еврейская автономная область – 82-е место, Республика Калмыкия – 83-е место, Республика Ингушетия – 84-е место, Республика Тыва – 85-е место.