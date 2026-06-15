Капремонт библиотеки Вампилова в Черемхово выполнен на 50%

Капитальный ремонт Центральной городской библиотеки им. А. Вампилова в Черемхово выполнен наполовину. Специалисты приступили к работам по фасаду здания и благоустройству прилегающей территории, внутри продолжаются отделочные работы. Ремонт начался в январе 2025 года по национальному проекту «Семья», сдать объект планируют в декабре.

«Эта библиотека ежегодно обслуживает более десяти тысяч посетителей, в её фондах хранятся свыше 74 тысяч экземпляров книг и периодики. <...> После капитального ремонта учреждение станет уютным, современным и комфортным местом для чтения, саморазвития, проведения творческих встреч», – сказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

В здании полностью обновили кровлю, заменили систему отопления, окна и двери, смонтировали пожарную сигнализацию. На втором этаже отделочные работы завершены, на первом – выполнено выравнивание стен и установлена витражная перегородка. Также проведут озеленение, устройство газонов и пандуса, асфальтирование дорожек.