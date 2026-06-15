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Возвращение Набиуллиной: что скажет глава ЦБ 19 июня после периода отсутствия?

19 июня в 15:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. В мероприятии примут участие Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и её заместитель Алексей Заботкин, говорится в сообщении регулятора.

Это выступление станет первым публичным появлением главы регулятора после периода её отсутствия на крупных мероприятиях, включая ПМЭФ и конференцию НАУФОР, которое официально объяснялось состоянием здоровья.

Заседание 19 июня является ключевым событием для финансового рынка. Аналитики прогнозируют восьмое подряд снижение ключевой ставки. Ожидается, что Эльвира Набиуллина прокомментирует не только решение по ставке, но и текущую экономическую ситуацию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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