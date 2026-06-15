«Бутылочное горлышко» для искусственного интеллекта: главный риск для AI — это не чипы, а электроэнергия

Аналитики Morgan Stanley пересматривают взгляд на финансирование AI-инфраструктуры. Ограничения, которые раньше считались второстепенными, теперь становятся ключевыми, определяя темпы и масштаб развития всей индустрии, передаёт телеграм-канал «Верным курсом».

Энергия — новое «бутылочное горлышко»

Основная проблема возникает «выше по цепочке» — на уровне энергоснабжения. Быстрорастущий спрос со стороны дата-центров приводит к резкому увеличению потребления электричества. При этом инфраструктура (генерация, сети) развивается значительно медленнее.

Дефицит мощностей: Сроки подключения новых объектов к сетям в США уже превышают текущий установленный объем генерации.

Дефицит оборудования: Время поставки трансформаторов выросло до 2,5–3 лет (против нескольких месяцев до пандемии).

В результате электроэнергия перестает быть вспомогательным фактором и становится равнозначным ограничением для строительства дата-центров. Девелоперы теперь выбирают площадки исходя из доступности энергии, а не других факторов.

Стирание границ: AI и энергетика как единый рынок

Для обеспечения мощности компании переходят к автономным решениям: от газовых турбин до накопителей энергии. Технологические гиганты все чаще инвестируют в энергетику напрямую, а не полагаются на коммунальные службы.

Фактически формируется единая система финансирования, где вычислительные мощности и энергоснабжение становятся частью одного инвестиционного контура. Это может ускорить внедрение новых подходов, но масштабирование AI-инфраструктуры будет происходить медленнее и потребует больше капитала.

Другие факторы давления

Дефицит кадров: В США ожидается нехватка квалифицированных электриков.

Водный стресс: Почти половина дата-центров расположена в регионах с дефицитом воды.

Регуляторное давление: Усиливается политическое сопротивление строительству новых объектов (обсуждение мораториев).

Итоговый вывод Morgan Stanley

Ограничение по энергии может стать главным фактором, определяющим темпы развития AI. Индустрия станет более капиталоемкой, медленной и зависимой от инфраструктуры, чем предполагают текущие рыночные ожидания. Возникает риск устойчивого дисбаланса, при котором предложение будет отставать от спроса, а дефицит станет ключевой характеристикой рынка.

Этот прогноз подтверждается и на глобальном уровне. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на электроэнергию к 2035 году может вырасти почти на 40%. Главными источниками увеличения спроса станут распространение электромобилей, ускоренная цифровизация, бурное развитие ИИ и строительство дата-центров.