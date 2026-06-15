Дешевле, но опаснее: как правительство борется с дефицитом топлива

Для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке правительство России разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) временно выпускать бензин и дизельное топливо стандарта «Евро-5» с характеристиками, соответствующими более низкому классу «Евро-3», сообщает "Ъ".

Суть решения и его причины

Эта мера, принятая еще осенью 2025 года и продленная в мае, позволяет НПЗ, имеющим определенные налоговые соглашения с государством, поставлять на АЗС топливо с повышенным содержанием серы.

Для бензина: Допустимый уровень серы увеличен до 150 мг/кг (вместо 10 мг/кг для Евро-5).

Для дизеля: Допустимый уровень серы — до 350 мг/кг.

Решение направлено на стабилизацию ситуации в условиях сокращения предложения. Контроль за производством возложен на Минэнерго. Важно отметить, что такое топливо запрещено к экспорту в другие страны ЕАЭС.

Риски для автовладельцев

Эксперты предупреждают, что использование такого топлива несет риски для современных автомобилей. Повышенное содержание серы и других примесей негативно влияет на двигатели, выхлопные системы и катализаторы, ускоряя их износ. При сгорании образуются агрессивные соединения, способные повредить сложную электронику и системы контроля выбросов.

По мнению аналитиков, эта мера способна лишь частично смягчить локальные дефициты. Ключевой проблемой остается не только производство, но и логистика — своевременная доставка топлива в регионы (например, в Крым и на Кубань), где наблюдались перебои с поставками.