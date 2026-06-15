Иркутская область закрепилась в топ-3 регионов по льготному кредитованию АПК

По данным Россельхозбанка, за 2025 год агропромышленные предприятия Сибирского федерального округа оформили льготных кредитов на сумму 59,4 млрд рублей. Общий объем выданных займов АПК региона составил 86,6 млрд рублей. Это означает, что более 70% всех кредитов были предоставлены на льготных условиях.

Наибольший уровень поддержки зафиксирован в Алтайском крае, Омской и Иркутской областях — на эти три региона приходится около 80% всех подобных займов в СФО.

Рейтинг регионов СФО по объему льготного кредитования (млрд руб.)

Алтайский край – 27,1 млрд рублей (+24,2 % г/г) Омская область – 13,3 млрд рублей (+41,9 % г/г) Иркутская область – 6,6 млрд рублей (-24,5% г/г) Новосибирская область – 5,7 млрд рублей (+9,4 % г/г) Кемеровская область – 2,7 млрд рублей (+20,7 % г/г) Красноярский край – 2,2 млрд рублей (-12,4 % г/г) Томская область – 1,6 млрд рублей (+1,24% г/г) Республика Хакасия – 200 млн рублей (+2 % г/г) Республика Алтай – не оформляли Республика Тыва – не оформляли

С января по март 2026 года предприятия Сибири уже получили льготных кредитов на 15,1 млрд рублей. Рост, в сравнении с тем же периодом прошлого года, превысил 25 %. За счет льготных кредитов компании в основном финансируют сезонно-полевые работы, инвестиционные проекты и приобретают сельхозтехнику. Отметим, что посевная площадь в Сибири превышает 14 млн га, поэтому каждая из программ поддержки не только развивает отрасль, но и обеспечивает продовольственную безопасность как всего округа, так и страны в целом.

Что касается кредитного портфеля АПК в Сибири, то на апрель этого года его объем составил 146 млрд рублей. С начала года он снизился почти на 6 млрд. «Предприятия АПК своевременно, а в некоторых случаях и досрочно, закрывают кредиты – это естественный экономический процесс. Компании объективно оценивают не только собственное финансовое положение и снижают долговую нагрузку, но и меняют стратегию развития. Бизнес ожидает, что в течение года продолжат снижаться рыночные ставки и улучшаться другие условия по кредитам, поэтому формируется отложенный спрос. Кроме того, качество нынешнего кредитного портфеля предприятий АПК в Сибири остается высоким – уровень просроченной задолженности не превышает двух процентов. Это говорит как об устойчивости самих заёмщиков, так и эффективности кредитной политики РСХБ», – отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского регионального филиала.