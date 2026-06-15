М.Видео побил собственный рекорд: оборот маркетплейса за 5 месяцев превысил выручку за весь прошлый год

По итогам января – мая 2026 года оборот маркетплейса «М.Видео» вырос на 303% год к году и составил 14,6 млрд рублей. Этот показатель уже превышает результат всего 2025 года (14,1 млрд руб.) на 0,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

В мае рост продолжился: оборот увеличился на 452% г/г, достигнув 3,6 млрд рублей. Ассортимент платформы за год вырос почти в три раза и сейчас насчитывает более 750 тыс. SKU.

Ключевые драйверы роста

Новые категории: Устойчивый спрос формируется не только на электронику, но и на товары для дома, ремонта, сада, спорта и красоты.

Месячный рост: В мае по сравнению с апрелем наибольший прирост показали товары для красоты (+150%) и продукты питания (+62%).

Гендиректор «М.Видео» Владислав Бакальчук отмечает, что клиенты все чаще воспринимают площадку как универсальный сервис для повседневных покупок, что создает потенциал для дальнейшего роста.

Масштабное расширение сети ПВЗ

Параллельно с ростом продаж ранее компания объявила о создании крупнейшей партнерской сети в стране. До конца года планируется открыть не менее 5 тысяч партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Новые ПВЗ станут не просто точками выдачи, а полноценными сервисными центрами. Владельцы смогут зарабатывать не только на выдаче, но и на курьерской доставке, сборке и установке техники.