Зеленский предложил Путину встречу на саммите G7, но ответа не получил

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу на полях саммита «Большой семерки» (G7)который стартует сегодня,15 июня, во Франции, сообщает Tribune. По словам Зеленского, приглашение было передано, однако ответа от Москвы не последовало, сообщает газета "Ведомости".

«Мы передали сообщение, что готовы встретиться с Путиным во время G7, потому что там будут Трамп и Макрон. Это хорошая, я считаю, очень хорошая возможность встретиться всем вместе», — сказал украинский лидер.

Хронология событий:

4 июня: Зеленский публикует открытое письмо Путину, предлагая провести личную встречу в нейтральной стране (Швейцария, Турция или арабские страны).

5 июня: Президент США Дональд Трамп называет прямую встречу Путина и Зеленского «хорошим решением».

5 июня: Владимир Путин заявляет, что пока не видит смысла в личной встрече.

7 июня: Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков критикует Зеленского за публикацию письма, а не использование дипломатических каналов. Кремль напоминает о готовности принять Зеленского в Москве.

Ранее Владимир Путин подтверждал, что Москва готова к компромиссам, достигнутым в Анкоридже, но Киев их принять не готов, так как это приведет к потере власти нынешним руководством. Для начала диалога остановка боевых действий не требуется.