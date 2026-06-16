Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 июня: 9 750,5898 руб/1 г золота и 156,1400/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 9 750,5898 руб.
- 1 грамм серебра - 156,1400 руб.
- 1 грамм платины - 3 969,2300 руб.
- 1 грамм палладия - 2 990,8999 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 107,8400 р. (1,12%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,1200 р. (4,78%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 82,9500 р. (2,13%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 126,4801 р. (4,42%).
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