Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 июня: 9 750,5898 руб/1 г золота и 156,1400/1 г серебра ЦБ РФ с 16 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 9 750,5898 руб.

1 грамм серебра - 156,1400 руб.

1 грамм платины - 3 969,2300 руб.

1 грамм палладия - 2 990,8999 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 107,8400 р. (1,12%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,1200 р. (4,78%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 82,9500 р. (2,13%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 126,4801 р. (4,42%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

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