Новости В Иркутской области при заходе на посадку разбился военный самолёт Ту-22М3 Военный самолёт Ту-22М3 потерпел крушение в Боханском районе Иркутской области недалеко от села Каменка. По предварительной информации, экипаж успел катапультироваться. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев в своём телеграм-канале, лётчиков нашли местные жители живыми. Жертв и разрушений нет. «С экипажем уже работают медики, при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр. К месту происшествия выехали оперативные службы», — уточнил глава региона. По данным Минобороны, самолёт выполнял учебно-тренировочный полёт без боекомплекта. На месте падения работают пожарные подразделения. Пожар локализован на площади 400 кв. м. «Члены экипажа упавшего в Боханском районе военного самолёта доставлены в больницу. Сейчас они проходят обследования. По предварительным данным от медиков, состояние троих членов экипажа — лёгкой степени тяжести, одного — средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Предварительно, причина крушения — отказ двигателей», — заявил Игорь Кобзев. eg

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