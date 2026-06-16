Ставка 13% к концу лета: глава комитета Госдумы Аксаков дал новый прогноз по ключевой ставке

Ключевая ставка Банка России может опуститься до 13% к концу лета, а на ближайшем заседании 19 июня — до 14%. Такой прогноз дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он считает, что регулятор может снизить ставку на 0,5 п.п., хотя, по его мнению, аргументы есть и для более смелого шага в 1 п.п., передаёт ТАСС.

«Курс рубля, я думаю, подослабнет — это повлияет на инфляцию. Поэтому... на 0,5 п.п. снизит ключевую ставку, до 14%. [До конца лета] допускаю, что до 13% может опуститься», — спрогнозировал он.

Прогнозы других экспертов и банков еще более оптимистичны. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что к концу 2026 года ставка будет ближе к 12%, экстраполируя текущие темпы снижения. Сам Аксаков ранее не исключал падения ставки до 10% к концу года.

Сценарии заседания 19 июня

Опрос аналитиков показывает, что консенсус-прогноз склоняется к снижению ставки до 14% на ближайшем заседании 19 июня, но мнения о шаге разделились:

Базовый сценарий (-50 б.п.): Большинство экспертов (в том числе из «Финама» и «Цифра Брокер») поддерживают этот вариант, ссылаясь на быстрое замедление инфляции и крепкий рубль.

Осторожный сценарий (-25 б.п.): Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова призывает к сдержанности из-за высоких инфляционных ожиданий населения (13%) и геополитических рисков.

Напомним, 24 апреля ЦБ уже снизил ставку на 0,5 п.п. — с 15% до 14,5%.