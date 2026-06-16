Вице-президент США Вэнс опроверг разблокировку иранских активов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс официально опроверг информацию о том, что Вашингтон готов разблокировать замороженные активы Ирана до подписания соглашения. По его словам, эти сообщения не соответствуют действительности, передаёт "Ъ".

«У Ирана будет гораздо лучшее и более процветающее будущее, если он выполнит взятые на себя обязательства», — заявил он.

Вэнс уточнил, что вопрос разморозки средств будет обсуждаться только на технических переговорах, которые состоятся после официального подписания документа. Он также назвал цифру в $24 млрд, которую ранее называли условием для сделки, «не соответствующей действительности», подчеркнув, что она «нигде не упоминается ни в одном из текстов».

Главным приоритетом для США, по словам вице-президента, является не столько разморозка активов, сколько снятие экономических санкций с Ирана — при условии, что Тегеран возьмёт на себя долгосрочные обязательства по своей ядерной программе.

Напомним, ранее Иран и США согласовали 14 пунктов мирного соглашения, направленного на прекращение боевых действий и нормализацию отношений.