Финансовый разрыв: крупнейший банк Португалии закрывает счета россиянам с 14 августа

Крупнейший государственный банк Португалии Caixa Geral de Depositos (CGD) начал рассылку уведомлений о принудительном закрытии счетов. С 14 августа 2026 года обслуживание будет прекращено для клиентов с российским гражданством, не имеющих вида на жительство (ВНЖ) или не обновивших данные о своем статусе, передаёт РБК.

Клиентам предписано вернуть в банк неиспользованные чековые книжки и банковские карты. При этом снять денежные средства можно будет в отделении банка.

Кто под ударом и почему?

Хотя основная волна касается нерезидентов, уведомления получали и россияне, работающие на европейские компании или имеющие ВНЖ. Эксперты называют это частью общеевропейского тренда «очистки портфеля» от клиентов с российским паспортом.

Ключевые причины закрытия счетов:

Отсутствие или истечение ВНЖ: Главный фактор для европейских банков.

Необновленные данные: Игнорирование запросов банка о предоставлении информации.

Связь с Россией: Поступления из РФ, которые банки считают зоной высокого риска (AML/KYC).

Это происходит на фоне действия 19-го пакета санкций ЕС, который ограничил платежные услуги для россиян без права проживания в Евросоюзе. Кроме того, меры затрагивают счета, на которых хранится более €100 тыс., если у владельца нет постоянного вида на жительство.