Лавров назвал первый этап прекращения конфликта на Украине — договорённости с США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что выполнение договорённостей, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на встрече на Аляске в августе 2025 года, может стать первым этапом урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым в Минске, передаёт ТАСС.

«Это стало бы важнейшим этапом, первым этапом прекращения конфликта и позволило бы начать согласование многих других деталей», — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что ключевые положения соглашения были предложены американской стороной и поддержаны российским президентом. При этом у Москвы остаются вопросы к отдельным пунктам американского плана урегулирования из 27 пунктов, но Россия готова рассматривать его как основу для дальнейшей работы.

В ходе ожидаемого визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера российская сторона рассчитывает получить информацию о том, как Вашингтон намерен выполнять достигнутые соглашения.

Напомним, встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа 2025 года стала первой за четыре года. Лидеры обсуждали варианты долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине. По итогам переговоров Трамп сообщил о достигнутом прогрессе, хотя полной сделки не было. Путин отметил стремление Белого дома и лично Трампа содействовать разрешению конфликта.