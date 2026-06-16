Ипотечный разворот: как ужесточение условий по семейной ипотеке заставило россиян вернуться к рыночным ставкам

Спрос на рыночную ипотеку в России начал активно восстанавливаться. Это произошло на фоне ужесточения условий по льготным программам, в частности «Семейной ипотеке», и снижения ставок на рынке. По данным крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Дом.РФ), интерес к базовым программам кратно вырос по сравнению с 2025 годом, сообщает газета "Ведомости".

Ключевые цифры и факты:

Снижение ставок: Средневзвешенная ставка по ипотеке в топ-20 банков упала с 26,5–26,7% в мае 2025 года до 18,75–19,11% к июню 2026 года.

Рост доли: Если в апреле 2025 года на рыночную ипотеку приходилось лишь 15% выдач, то сейчас этот показатель вырос до 40%.

Эксперты прогнозируют, что к концу 2026 года объем ипотечного рынка составит около 5 трлн рублей. При этом доля рыночных программ достигнет 40% (против 60% у льготных), а ежемесячные выдачи по ним выйдут на уровень около 200 млрд рублей.

Аналитики отмечают, что спрос на рыночную ипотеку станет одним из главных факторов стабилизации всего ипотечного рынка после ажиотажного спроса на «Семейную ипотеку» в конце 2025 года.