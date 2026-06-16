Отсрочка покупки квартиры на год может стоить более 1 млн рублей

Ожидание более выгодных условий по ипотеке может привести к существенным дополнительным расходам из-за роста цен на вторичном рынке и затрат на аренду, пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитику компании «Жилфонд».

На примере московской квартиры стоимостью 12 млн рублей аналитики показали, что при снижении ставки с 19% до 15% и подорожании жилья на 10% ежемесячный платеж уменьшится со 160 до 144 тыс. рублей, но за год на аренду уйдет 720 тыс. рублей. В Новосибирске при схожих условиях ожидание может стоить около 1,1 млн рублей из-за роста цены квартиры на 740 тыс. рублей и аренды в 360 тыс. рублей.

«Ожидание снижения ставки часто выглядит психологически более комфортным решением. Но на практике стоит просчитывать не только процент по ипотеке, но и рост стоимости самого жилья, а также расходы на аренду и инфляцию... Однако в сухом остатке чаще всего ожидание – это не бесплатная пауза, а финансовое решение со своей ценой», – отметил директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Напомним, что ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке пройдет 19 июня 2026 года. По мнению аналитиков, при сохранении тенденции к снижению в течение года ипотечные ставки могут опуститься с текущих 18,5–19% до 15–16%.