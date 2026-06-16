Менеджеры по продажам в Сибири стали самыми востребованными специалистами

Менеджеры по продажам и работе с клиентами вошли в число самых востребованных специалистов на рынке труда Сибири в 2026 году, заняв второе место по объему спроса. С января по июнь работодатели Сибирского федерального округа открыли 20,8 тыс. таких вакансий, что составило 6% от всех предложений. Наиболее высокий спрос сформировался в Новосибирской области, где сосредоточена почти треть всех профильных вакансий в округе.

Самые высокие медианные зарплатные предложения для менеджеров по продажам зафиксированы в Новосибирской области – 100,2 тыс. рублей, при этом ожидания соискателей заметно ниже и составляют 78,9 тыс. рублей. Конкуренция за работу в этой сфере в среднем по Сибири достигает 13 резюме на одну вакансию, а наиболее комфортное соотношение спроса и предложения отмечено в Красноярском крае – 10,1 резюме на вакансию. Работодатели все чаще требуют от кандидатов экспертный подход к продажам и владение цифровыми инструментами, такими как CRM-системы и 1С.

Менеджер по продажам: медиана зарплатного предложения по регионам Сибири в 2026 году