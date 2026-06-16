Китайский кроссовер допущен к такси: Jetour X70Plus получил разрешение на работу в России

В России расширили список автомобилей, разрешенных для работы в такси. Правительство РФ включило в перечень допущенных к работе в такси автомобилей новую модель — Jetour X70Plus. Об этом сообщили в Минпромторге. Ключевое требование — высокая степень локализации производства, сообщает ТАСС.

Главное о новой модели:

Локализация: Автомобиль собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК).

Баллы: Уровень локализации производства превышает 1 500 баллов.

Законодательство: Допуск модели стал возможен благодаря закону, вступившему в силу 1 марта 2026 года, который устанавливает строгие требования к локализации авто для такси.

Это первое расширение списка с момента его публикации Минпромторгом в октябре 2025 года. Теперь перечень включает 28 моделей брендов, среди которых Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», Haval и другие.