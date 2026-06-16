Самолет разбился в Иркутской области: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: комиссию для продавцов на маркетплейсах предложили ограничить, коэффициент убыточности по договорам ОСАГО достиг 98%, ФАС выявила нарушения в тарифах на воду и тепло в 65 регионах, а в Иркутской области разбился самолет. Подробнее – в обзоре СИА.

Ограничение по комиссии

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением ограничить комиссию маркетплейсов уровнем 20%. По его мнению, маркетплейсы, являясь ключевой инфраструктурой сбыта, душат отечественный бизнес. В настоящее время поборы с российских продавцов составляют до 55%, при этом иностранцы платят до 11%. Кроме того, предлагается обратить внимание на задержку выплат продавцам.

Убыточность ОСАГО

Коэффициент убыточности по договорам ОСАГО за январь – март 2026 года составил 98%, сообщает Банк России. По данным регулятора, показатель демонстрирует «соотношение между страховыми премиями и выплатами, включая связанные с выплатами расходы». При превышении показателя в 100% деятельность по полисам становится для страховщиков заведомо убыточной. Соответствующие расчеты планируется проводить ежеквартально.

Нарушения в тарифах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверила тарифы на теплоснабжение и водоснабжение в 84 регионах России и обнаружила нарушения в 65 из них. «В 65 субъектах РФ выявлено 801 тарифное решение, которое принято с нарушениями в части передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов», – говорится в заявлении и отмечается, что компании не проводили инвестиции в модернизацию, что могло привести к износу инфраструктуры и снижению качества предоставляемых услуг ЖКХ. Нарушения необходимо устранить.

Авиакатастрофа в Приангарье

В Иркутской области разбился самолет Ту-22М3. ЧП произошло при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета. Самолет выполнял полет без боекомплекта. Разрушений на земле нет. На месте происшествия случился пожар на площади 400 кв. метров – он уже локализован. Экипаж в составе четырех человек катапультировался – люди находятся в медучреждении в состоянии легкой и средней степени тяжести. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС. Предварительно, авария случилась из-за отказа двигателей.

Положение Иркутской области

Аналитики составили рейтинг российских регионов по социально-экономическому положению. Иркутская область заняла 21-е место в списке. На первых пяти строчках разместились Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Московская область, Свердловская область. При составлении учитывались показатели масштаба и эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер.