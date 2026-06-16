Спорткомплекс с бассейном и крытый каток построят в Иркутске

В Иркутске планируется построить два новых спортивных объекта: комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне Зеленый и крытый каток с искусственным льдом в предместье Рабочее. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Новый спортивный комплекс в Зеленом будет иметь площадь более 9 тысяч квадратных. Он разместится возле школы № 31. В здании обустроят бассейн размером 25 на 16 метров с шестью плавательными дорожками и трибунами, зал для тренировок по вольной борьбе, тренажерный зал, универсальный спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом и медпункт. Помещения будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Крытый каток возведут на улице Ленской за гимназией № 1. Он будет иметь площадь 2,4 тысячи квадратных метров. Предусмотрены трехъярусные трибуны для занятий хоккеем с шайбой и массовых катаний. Также там будут расположены три тренерские, четыре раздевалки с душевыми, тренажерный зал, кабинет врача, административные кабинеты и техпомещения. Рядом с ним появится универсальное открытое поле для занятий другими видами спорта.

По обоим объектам уже разработана проектно-сметная документация. Площадки обеспечены всеми инженерными коммуникациями благодаря реализации масштабных инфраструктурных проектов в городе в прошлые годы.