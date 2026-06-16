Эксперты Примсоцбанка рассказали, куда вложить средства в 2026 году: «Слитки и монеты как инструменты диверсификации»

В периоды экономической нестабильности и трансформации финансовых рынков часть инвесторов обращает внимание на физические драгоценные металлы как один из доступных способов диверсификации сбережений. Примсоцбанк предлагает несколько форматов вложений в физические металлы: золотые и серебряные слитки, а также инвестиционные и памятные монеты.

Удачный момент для входа: почему рассматривают покупку сейчас

Золотое правило инвестирования гласит: активы стоит приобретать в период снижения их стоимости. В 2026 году на рынке драгоценных металлов произошла ценовая коррекция – стоимость металла снизилась. Для грамотного инвестора текущая ситуация открывает «окно возможностей». Покупка золота и серебра на локальном спаде позволяет сформировать или пополнить защитный портфель, закладывая потенциальную доходность к моменту, когда рынок перейдёт к новому циклу роста.

Почему драгоценные металлы остаются в фокусе

Главная причина интереса к металлам – их понятность. В отличие от сложных биржевых инструментов – это актив, ценность которого интуитивно ясна большинству клиентов: металл можно увидеть, хранить и передавать. Для многих инвесторов именно эта материальность становится решающим аргументом при выборе между классическими финансовыми инструментами и физическим драгоценным металлом.

Золото часто рассматривают как способ сохранить капитал на длинном горизонте, особенно когда важны устойчивость, ликвидность и простота владения. Поэтому спрос на него сохраняется и в форме физических слитков, и в виде инвестиционных монет. А главные преимущества серебра: цена входа в десятки раз ниже золота при схожих объёмах, а потенциал роста выше за счёт дефицита предложения.

Слитки: что важно знать

Слитки – это базовый и самый прямой способ инвестировать в металл. Для частных клиентов обычно используют мерные слитки. Их вес варьируется от 1 грамма до 500 грамм. На практике для частного инвестора чаще всего интересны именно компактные мерные слитки, поскольку их проще приобрести, хранить и при необходимости реализовать. Такие слитки из золота и серебра с пробой 999,9 доступны к продаже в Примсоцбанке и сопровождаются клеймом, сертификатом качества и консультациями по хранению.

Преимущество слитка для инвестора в том, что это максимально «прямой» металл без лишней надстройки. Такой формат подходит тем, кто хочет держать часть капитала в физическом металле и самостоятельно решать вопрос хранения – в банковской ячейке, сейфе или у себя дома, соблюдая базовые меры безопасности.

Инвестиционные и памятные монеты: назначение и отличия

Наряду со слитками на рынке представлены инвестиционные и памятные монеты. Инвестиционные монеты, как правило, производятся большими тиражами и продаются по цене, близкой к стоимости содержащегося в них металла. Среди инвестиционных монет особое место занимает «Георгий Победоносец» – одна из самых узнаваемых и востребованных монет на российском рынке. Банк России выпускает эту монету в золоте с 2006 года, а в 2026 году в обращение были выпущены новые версии из золота номиналом 50 и 100 рублей. Монета выполнена из металла 999-й пробы и стабильно пользуется спросом у частных инвесторов.

Памятные же монеты часто посвящены значимым событиям, датам, личностям или символам, поэтому их ценность формируется не только металлом, но и редкостью, качеством чеканки и спросом у коллекционеров.

В линейке Примсоцбанка доступны как инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» из драгоценных металлов, так и памятные из серебра, посвящённые М. Е. Салтыкову-Щедрину, Союзу театральных деятелей РФ, Государственному академическому Большому театру, Ордену Славы, И. А. Плиеву, А. П. Маресьеву и «Русскому медведю».

Выбор формата будущего актива всегда зависит от цели. Если важна прежде всего стоимость металла и понятный инвестиционный смысл (особенно с учётом текущего снижения цен), логичнее смотреть в сторону слитков или инвестиционных монет. Если же интересны коллекция, дизайн и ограниченный выпуск, стоит обратить внимание на памятные серии.

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Инвестиции в металлы связаны с рисками и волатильностью рынка. Возможны как прибыль, так и убытки. Перед инвестированием рекомендуется ознакомиться с рисками и проконсультироваться со специалистами.

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