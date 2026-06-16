Почти миллион визитов: рекордное количество человек посетили личный кабинет «Иркутскэнергосбыта»

С начала года жители Приангарья 950 074 раза вошли в электронный личный кабинет. С помощью электронных сервисов «Иркутскэнергосбыта», которые год от года становятся все более популярными, пользователи передают показания счетчиков, управляют счетами и оплачивают квитанции.

Сайт компании также набирает популярность. За май пользователи зашли туда уже 293 тысяч раз. Посетители используют ресурс не только для разовой оплаты, но и для поиска нужной информации, например об отключениях.

Среднее время одного визита на сайт постоянно снижается. Если в 2024 году пользователь в среднем тратил на сайте 4 минуты 17 секунд, то в 2026 году уже 2 минуты 43 секунды. Это говорит о том, что портал становится интуитивно понятным, а необходимые действия требуют все меньше времени и становятся все более удобными.

«Пик весенней активности на сайте пришёлся на 25 мая — последний день передачи показаний приборов учёта: за сутки портал посетили около 30 тыс. человек. Система выдержала нагрузку, обеспечив бесперебойный доступ к ресурсам в «горячую» дату.

«Для нас главное — не просто внедрить цифровые технологии, а действительно упростить жизнь нашим клиентам. Статистика первых месяцев года говорит сама за себя: люди выбирают личные кабинеты, потому что ценят своё время. Наша задача — сделать так, чтобы передача показаний, оплата услуг и получение квитанций занимали минуты, а не часы. Мы благодарны за это доверие и будем продолжать работать над тем, чтобы наши сервисы были максимально полезными», — прокомментировал руководитель отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыта» Андрей Сугоняко.