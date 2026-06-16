Конкурс «Города со знаком плюс» впервые станет инструментом развития одного муниципалитета Приангарья

Эн+ открывает приём заявок на грантовый конкурс «Города со знаком плюс». Впервые компания сосредоточит ресурсы собственного конкурса на задачах развития одного муниципалитета. В 2026 году поддержку компании получат общественно значимые проекты, которые смогут оказать положительное влияние на изменение городской среды Братска Иркутской области и обеспечивать измеримый результат социальных инвестиций в течение нескольких лет.

На конкурсе будут востребованы инициативы по развитию общественных пространств и повышению привлекательности городской среды, а также расширению возможностей для самореализации горожан. Особое внимание — проектам, которые будут вовлекать в развитие Братска его жителей, способствуя созданию новых и укреплению существующих социальных связей.

«Ориентируясь на лучшие российские практики социальной архитектуры, мы в Эн+ решили, что концентрация ресурсов конкурса «Города со знаком плюс» на задачах развития одной территории позволит создать качественно новые возможности взаимодействия участников проекта. В первую очередь мы рассчитываем на продуктивные коллаборации и активный обмен опытом представителей НКО и муниципальных организаций. Сосредоточив ресурсы конкурса на Братске, мы намерены поддержать группу локальных инициатив, которые обеспечат синергетический эффект и придадут ощутимый импульс развитию социальной среды города», — прокомментировала директор по корпоративным коммуникациям Эн+ Елена Полетаева.

Гранты смогут получить некоммерческие, муниципальные и государственные организации, обладающие реальным опытом реализации проектов, устойчивыми связями и ресурсами для воплощения заявленных инициатив. Важная новация конкурса — увеличение максимального размера гранта до 10 млн рублей. Это позволит претендентам предлагать более масштабные решения городских проблем.

Заявочная кампания продлится с 15 июня до 31 июля 2026 года. Участники конкурса получат комплексную поддержку на всех этапах: от практических вебинаров по подготовке заявки до индивидуальных консультаций по конкурсной документации.

Грантовый конкурс «Города со знаком плюс» проводится с 2020 года. Он начинался как программа поддержки экологических инициатив и за шесть сезонов вырос до инструмента системного развития городской среды. За это время Эн+ поддержала 102 проекта, совокупный фонд составил 138 млн рублей.