Проект Иркутской области получил золото на фестивале «Архитектурное наследие»

Делегация Иркутской области приняла участие в IX Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие» в Ростове-на-Дону, где проект региона был отмечен золотым дипломом. Награда в номинации «Храмовое зодчество» смотра-конкурса «Культурное наследие регионов России» присуждена проекту «Храмовая архитектура Иркутской области». Экспозицию, посвящённую 300-летию Иркутской епархии, которое будут отмечать в 2027 году, представила региональная служба архитектуры.

«Иркутская область в следующем году принимает 10-й, юбилейный, фестиваль и для нас сейчас такой обмен опытом был особенно важен. <...> Фестиваль показал: у нас есть и компетенции, и желание работать с наследием бережно и современно», – отметил заместитель председателя правительства региона Александр Галкин.

Бронзовый диплом в номинации «Гражданская архитектура» получил проект сохранения бань Курбатова и Русанова в Иркутске. Также дипломом фестиваля отмечена реставрация Харлампиевской усадьбы на улице Горького. В 2027 году юбилейный фестиваль пройдёт в Иркутске – соответствующее соглашение подписано с губернатором региона Игорем Кобзевым на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2026 года.

Последние пять лет в Иркутской области действует региональная программа субсидирования объектов религиозного назначения на проведение ремонтных и реставрационных работ. Решение о проведении юбилейного фестиваля в Иркутске было принято по итогам встречи Игоря Кобзева и президента Союза архитекторов России Николая Шумакова в сентябре 2025 года.