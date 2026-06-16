Иностранец пытался нелегально вывезти из Иркутска в Китай ожерелье из клыков медведя

Ожерелье из шести клыков медведя и кулоном из натурального янтаря обнаружили сотрудники Иркутской таможни в дорожной сумке иностранного пассажира. Он собирался вылетать из столицы Приангарья в Пекин.

Фото: Иркутская таможня

«Нарушитель пытался без каких-либо документов вывезти в Китай украшение, изготовленное из природного самоцвета, клыков и фрагментов клыков хищного животного. Мужчина пояснил, что приобрел изделие в качестве сувенира у незнакомца с рук», – пояснили в таможне.

Колье было направлено на таможенную экспертизу. Специалисты подтвердили, что оно состоит из клыков медведя, который относится к особо охраняемым животным, включенным в список СИТЕС.

Нарушителя привлекли к административной ответственности, ожерелье изъяли.