Вероятная сделка США и Ирана оказала давление на стоимость нефти

США и Иран согласовали мирное соглашение, официальное подписание которого ожидается 19 июня в Швейцарии. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, для мировых финансовых рынков главный пункт здесь – возвращение Ормузского пролива к нормальной работе и возможное смягчение нефтяных санкций против Ирана.

«Основной пункт соглашения предполагает остановку боевых действий, в том числе в Ливане, и фиксирует отказ США от прямого давления на Иран», – поясняет эксперт. По словам Чернова, вторая цель – снять ограничения на судоходство с открытием Ормузского пролива в течение 30 дней.

«Через пролив идет большая часть поставок нефти и СПГ из Персидского залива, поэтому договоренность уже снижает страхи по поводу дефицита сырья», – подчеркивает аналитик.

Третья часть, по словам Чернова, касается денег и санкций. «Иран должен получить возможность продавать нефть и нефтехимию, доступ к части замороженных активов и программу восстановления», – сообщает эксперт. «Для нефти это означает, что со временем предложение может вырасти. Но быстро этот эффект не проявится, так как нужны расчеты, страховка, восстановление логистики и понятные правила для покупателей», – уточняет аналитик.

«Самой сложной для согласования частью договора остается ядерная программа Ирана», – считает Чернов. «Хотя государство обязуется отказаться от создания ядерного оружия, параметры обогащения урана и снятия санкций стороны оставили на следующие 60 дней переговоров. Это и есть главный риск в этой сделке, и если переговоры сорвутся, напряжение быстро вернется», – предупреждает эксперт.

«Соглашение снижает риск большого нефтяного кризиса, но не отменяет его полностью. Brent может снижаться по мере открытия Ормуза, но сильного падения я бы пока не ждал», – прогнозирует Чернов.

«Для России это значит, что нефтегазовые доходы, вероятно, останутся выше прежних ожиданий, но период максимальной поддержки бюджета от дорогой нефти уже подходит к концу», – заключает Владимир Чернов.