Больничный для самозанятых: в Иркутской области 215 предпринимателей застраховались на случай болезни

С начала 2026 года в Иркутской области 215 самозанятых вступили в программу добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Благодаря этому они смогут в дальнейшем получать пособие по больничному листу.

Право на выплату возникает спустя шесть месяцев непрерывной уплаты страховых взносов.

Размер выплаты зависит от стажа, периода уплаты взносов и выбранной страховой суммы – 35 или 50 тыс. рублей. Ежемесячный платеж при этом составляет 1 344 или 1 920 рублей соответственно. Самозанятый может оформить больничный в случае болезни, травмы, карантина, ухода за больным членом семьи или прохождения лечения в стационаре.

Тариф страховых взносов составляет 3,84% от выбранной страховой суммы.