ИИ-графику запретили использовать на выборах в Иркутской области

На выборах в Иркутской области запретят использовать в агитации изображения людей, сгенерированные искусственным интеллектом. Такое решение приняли в региональном заксобрании.

«Использование в агитационном материале изображения (образа) и (или) воспроизведение голоса человека, в том числе вымышленного или умершего, включая изображение или аудиозапись, созданные с применением информационных технологий, не допускаются», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Региональное законодательство приводится в соответствие федеральным нормам. Корректировки коснутся законов «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» и «О муниципальных выборах в Иркутской области».

Исключение составляют случаи, когда партия использует изображение или голос выдвинутого им кандидата, когда сам кандидат использует свои фотографии и голос. Также исключением является использование изображения и голоса иного лица, достигшего 18-летнего возраста, при наличии его письменного согласия.