В Бодайбинском районе Иркутской области повреждён мост через реку Векша

В Бодайбинском районе повреждён мост через реку Векша на 93-м километре автодороги Кропоткин – Перевоз. Причиной стало нарушение весовых требований водителем большегрузного транспорта, который проигнорировал установленные ограничения.

В настоящее время движение по мосту невозможно.

«Из-за низкого уровня воды в реке Векша все виды транспорта, включая легковые автомобили, пересекают её вброд, поэтому транспортное сообщение с поселками не нарушено. Специалисты Бодайбинского филиала «Дорожной службы Иркутской области» приступили к созданию объездной дороги с водопропускными трубами рядом с поврежденным мостом», – пишет губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Объездную дорогу планируют сделать к пятнице, после чего начнется восстановление самого моста.