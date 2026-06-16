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В Бодайбинском районе Иркутской области повреждён мост через реку Векша

Фото: Дорожная служба Иркутской области

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В Бодайбинском районе повреждён мост через реку Векша на 93-м километре автодороги Кропоткин – Перевоз. Причиной стало нарушение весовых требований водителем большегрузного транспорта, который проигнорировал установленные ограничения.

В настоящее время движение по мосту невозможно.

«Из-за низкого уровня воды в реке Векша все виды транспорта, включая легковые автомобили, пересекают её вброд, поэтому транспортное сообщение с поселками не нарушено. Специалисты Бодайбинского филиала «Дорожной службы Иркутской области» приступили к созданию объездной дороги с водопропускными трубами рядом с поврежденным мостом», – пишет губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Объездную дорогу планируют сделать к пятнице, после чего начнется восстановление самого моста.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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