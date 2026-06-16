Половина работодателей Сибири довольна подготовкой выпускников вузов

Половина сибирских работодателей положительно оценивают уровень подготовки выпускников вузов и ссузов для старта карьеры, выяснили аналитики hh.ru. При этом 21% компаний характеризуют его как высокий, а 29% – как средний. Лучше всего местные компании оценивают выпускников, претендующих на позиции специалистов по кадрам – доля высоких оценок здесь составила 29%.

«Сегодня работодатели оценивают выпускников не только по объему знаний, но и по тому, насколько быстро они могут осваивать новое и адаптироваться к рабочим задачам. <...> 88% уверены, что подобная система [оценки практических навыков] могла бы помочь образовательным учреждениям своевременно обновлять программы обучения в соответствии с запросами рынка труда», – комментирует руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова.

Если подходящему соискателю не хватает необходимых компетенций, две трети компаний принимают его на работу и закрепляют наставника. Еще 54% предлагают пройти стажировку, а 46% – внутреннее обучение с оформлением в штат. При этом 21% работодателей продолжают поиск сотрудника, максимально соответствующего требованиям.