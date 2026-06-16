Каждая четвертая компания в России удерживает сотрудников-пенсионеров

Каждая четвертая российская компания старается удержать сотрудников, вышедших на пенсию, а 37% готовы нанимать людей пенсионного возраста наравне с другими кандидатами, показал опрос SuperJob.

Еще 36% работодателей принимают пенсионеров на отдельные позиции. При этом 27% нанимателей не рассматривают таких соискателей в качестве кандидатов.

Высокий уровень лояльности к возрастным кандидатам сохранился в сферах с дефицитом кадров. Чаще всего пенсионеров нанимают квалифицированными рабочими, инженерами, продавцами, водителями и врачами.

Практика корпоративных пенсионных пакетов действует в каждой пятой компании, а наиболее распространенные меры поддержки – выплаты к праздникам, материальная помощь и путевки на санаторно-курортное лечение.